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أردوغان: لن نوقف العملية العسكرية ضد الوحدات الكردية

أردوغان: لن نوقف العملية العسكرية ضد الوحدات الكردية

أخبار العالم العربي

أردوغان: لن نوقف العملية العسكرية ضد الوحدات الكردية
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن توقف عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا.

وقال الرئيس التركي، اليوم الجمعة: "نحن لن نوقف هذه الخطوة التي اتخذناها ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب... ونحن لن نتوقف بغض النظر عما يقوله أي أحد".

وأضاف: "نحن نتلقى تهديدات من اليمين واليسار، وهم يطالبوننا بوقف تقدمنا".

يتبع...

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