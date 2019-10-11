أردوغان: لن نوقف العملية العسكرية ضد الوحدات الكردية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن توقف عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا.

وقال الرئيس التركي، اليوم الجمعة: "نحن لن نوقف هذه الخطوة التي اتخذناها ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب... ونحن لن نتوقف بغض النظر عما يقوله أي أحد".

وأضاف: "نحن نتلقى تهديدات من اليمين واليسار، وهم يطالبوننا بوقف تقدمنا".

يتبع...