فنانون عراقيون يتضامنون مع التظاهرات بالغناء

عبرت مجموعة من الفنانين العراقيين الشباب، عن تضامنها مع التظاهرات التي تشهدها البلاد، وأطلقت مجموعة أغاني داعمة لها وللشباب في ساحات التظاهر.

وهذه هي المرة الأولى التي تتضامن فيها مجموعة من الفنانين مع الحركات الاحتجاجية في العراق بهذه الطريقة شبه الجماعية.

وبدأ الفنان العراقي حسام الرسام بإطلاق أغنية (العراق النا) التي تتحدث عن "خيبة أمل العراقيين في عدم حصولهم على وطن مثلما كانوا يحلمون به"، ويقول "رأينا كل شيء، كل أنواع الأحزان. العراق لنا ولن يكون لغيرنا. العراق الله يعينك بهذه السنوات".

أما الفنانة رياض أحمد، فأطلقت أغنية (نازل آخذ حقي)، التي تتحدث عن أخذ الحقوق وانتزاعها وتقول "يا من لا تمتلكون ذرة رحمة ولا إحساس، إرحموا الناس. أنا من أوصلكم صوتي إلى فوق الغيم، وأنا لم أر منكم غير الظيم".

وأطلقت الفنانة إسراء الأصيل أغنية (سلاماً على العراق) الذي تتحدث فيها عن مآسي البلاد وشجاعة العراقيين، وتقول فيها "سلاماً على العراق، جنوبه وشماله. نحن ربتنا دجلة، جميعنا خيالة. نرفض أن يأتينا حاكم بالظيم. نختار من يحبنا. يكفي تأذينا".

المصدر: RT