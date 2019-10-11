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السيستاني يدين "هجمات" الأمن العراقي على المحتجين والصحفيين

أخبار العالم العربي

السيستاني يدين
Reuters TAS/FL
المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني
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حمّل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الحكومة العراقية مسؤولية مقتل العشرات من المحتجين في البلاد، داعيا السلطات إلى تحديد عناصر الأمن "غير المنضبطة".

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وقال ممثل للسيستاني خلال خطبة الجمعة اليوم في مدينة كربلاء إن "المرجعية الدينية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين".

وشدد على "عدم التردد في ملاحقتهم (العناصر غير المنضبطة)، واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم".

وتأتي تصريحات المرجع الأعلى على خلفية احتجاجات في بغداد وبعض محافظات الجنوب ضد الفساد والبطالة، لقي خلالها 110 أشخاص بينهم 9 من قوات الأمن حتفهم، وأصيب أكثر من 6 آلاف.

المصدر: "رويترز"

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