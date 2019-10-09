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الأردن يطالب تركيا بوقف العملية في سوريا فورا

أخبار العالم العربي

الأردن يطالب تركيا بوقف العملية في سوريا فورا
Reuters MUHAMMAD HAMED
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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طالب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بوقف العملية العسكرية بشمال شرقي سوريا، مؤكدا رفضه لـ "أي انتقاص من سيادة سوريا".

وكتب الصفدي في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نطالب تركيا وقف هجومها على سوريا فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار في إطار القانون الدولي".

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وأضاف: "نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا وندين كل عدوان يهدد وحدتها. نؤكد أن حل الأزمة سياسيا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره هو سبيل تحقيق الأمن لسوريا وجوارها".

ومن المقرر أن تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية، يوم السبت المقبل، لبحث "العدوان التركي" على الأراضي السورية، وذلك على خلفية انطلاق العملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية بمناطق شمال شرقي سوريا.

المصدر: RT

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