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وزيرة الدفاع الفرنسية تدعو تركيا لوقف العملية في سوريا

أخبار العالم العربي

وزيرة الدفاع الفرنسية تدعو تركيا لوقف العملية في سوريا
AFP Zakaria ABDELKAFI
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي
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دعت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، تركيا لوقف عمليتها العسكرية في سوريا، واصفة إياها بـ "الخطيرة".

وقالت الوزيرة في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن "هذا خطير على أمن الأكراد. وهذا خطير لأنه يفيد "داعش"، الذي قاتلناه لخمس سنوات".

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وأضافت أنه "يجب وقف" العملية التركية.

وكانت فرنسا قد دعت، مع ألمانيا وبريطانيا، لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم التركي على شمال سوريا.

ويأتي ذلك على خلفية انطلاق العملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا، والتي أعلن عنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عصر اليوم الأربعاء.

المصدر: رويترز

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