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العراق.. رئيس الوزراء يعلن الحداد 3 أيام على القتلى من المحتجين وقوات الأمن

أخبار العالم العربي

العراق.. رئيس الوزراء يعلن الحداد 3 أيام على القتلى من المحتجين وقوات الأمن
Reuters / ALAIN JOCARD
رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي
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أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في بيان صدر مساء اليوم الأربعاء، الحداد 3 أيام على القتلى من المحتجين وقوات الأمن، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 10 أكتوبر وحتى السبت.

ولقي 110 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 6 آلاف في العاصمة بغداد وفي محافظات الجنوب، منذ بدأت قوات الأمن حملة صارمة على المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات ضد الفساد والبطالة.

وكان بين القتلى 9 من قوات الأمن على الأقل.

إلى ذلك، أفاد مكتب رئيس الحكومة بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيوجه كلمة مهمة الساعة التاسعة مساء اليوم إلى الشعب العراقي.

المصدر: RT

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