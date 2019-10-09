العراق.. رئيس الوزراء يعلن الحداد 3 أيام على القتلى من المحتجين وقوات الأمن

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في بيان صدر مساء اليوم الأربعاء، الحداد 3 أيام على القتلى من المحتجين وقوات الأمن، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 10 أكتوبر وحتى السبت.

رئيس مجلس الوزراء يُعلن الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام بدءً من يوم غد الخميس الى السبت على ارواح الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية . — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) 9 октября 2019 г.

ولقي 110 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 6 آلاف في العاصمة بغداد وفي محافظات الجنوب، منذ بدأت قوات الأمن حملة صارمة على المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات ضد الفساد والبطالة.

وكان بين القتلى 9 من قوات الأمن على الأقل.

إلى ذلك، أفاد مكتب رئيس الحكومة بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيوجه كلمة مهمة الساعة التاسعة مساء اليوم إلى الشعب العراقي.

المصدر: RT