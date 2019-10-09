الرئيس الشيشاني يلتقي بملك الأردن في العاصمة عمان (صورة)

التقى رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، بالملك الأردني عبد الله الثاني.

وحمل العاهل الأردني، الرئيس الشيشاني تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا عمق العلاقات بين الأردن وروسيا، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون في شتى الميادين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

هاذ وتم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الملك عبد الله على أن الأردن مستمر في أداء دوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وفي السياق، هنأ الملك، الرئيس الشيشاني، بافتتاح مسجد "محمد صلى الله عليه وسلم" بمدينة شالي في جمهورية الشيشان، والذي يعد أكبر مسجد في أوروبا، ليكون معلما حضاريا يعكس قيم الدين الإسلامي الحنيف القائم على الاعتدال والتسامح والوسطية.

جدير بالذكر أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وصل اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأردنية عمان.

المصدر: بترا