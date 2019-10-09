 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام تركية: انفجار في بلدة رأس العين شمال سوريا

مصر تحذر من تأثير "سد النهضة" على استقرار المنطقة

أخبار العالم العربي

مصر تحذر من تأثير
Reuters
وزير الخارجية المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/migb

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أهمية تضافر جهود السودان مع مصر في ملف سد النهضة، نظرا لأن مصر والسودان يربطهما نفس المسار والمصير.

إقرأ المزيد
أديس أبابا: اقتراح مصر الجديد حول سد النهضة يتجاوز الخط الأحمر لإثيوبيا
أديس أبابا: اقتراح مصر الجديد حول سد النهضة يتجاوز الخط الأحمر لإثيوبيا

وأكد وزير الخارجية في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن ملف سد النهضة مر بمرحلة غاية في الدقة بسبب طول مدة المفاوضات دون التوصل لاتفاق وفقا لقواعد القانون الدولي.

وأكد سامح شكري، أن مضي أثيوبيا قدما في ملء وتشغيل سد النهضة دون الاتفاق مع دولتي المصب أمر مرفوض تماما وبعد انتهاكا صريحا لاتفاقية إعلان المبادئ، محذرا من أن السد يؤثر على الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أنه تم دعوة المجتمع الدولي للتوسط من أجل وضع حل لهذه الأزمة، داعيا أثيوبيا لوجود طرف رابع للوصول إلى الاتفاق المنشود.

وكشف وزير الخارجية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلف باتخاذ ما يلزم على الصعيد السياسي، وفقا لمحددات القانون الدولي للحفاظ على حقوق مصر المائية، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بدوها في التواصل مع الشركاء الدوليين للمعاونة في تجاوز الوضع القائم، بما يساهم في حق أثيوبيا في توليد الطاقة من السد، وبما لا يؤثر على أمن مصر المائي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حيوان ضخم عالق في حوض سباحة