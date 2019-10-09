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أنقرة: استقرار الجزائر يهمنا للغاية

أخبار العالم العربي

أنقرة: استقرار الجزائر يهمنا للغاية
Reuters UB/MOS
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن "الجزائر دولة هامة للغاية للمنطقة والعالم الإسلامي، واستقرارها هام للغاية بالنسبة لتركيا أيضا".

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وأضاف بعد وصوله إلى الجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، أن تركيا "تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الجزائر، وسنتناول ذلك في لقاءاتنا غدا، حيث سيتسنى لنا لقاء السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس البرلمان".

ونوه تشاووش أوغلو، إلى أنه أوفى بوعده بزيارة الجزائر، رغم الزخم الحاصل في التطورات على صعيد تركيا والمنطقة.

وفي سياق آخر، لفت الوزير التركي إلى تأثر الجزائر بالتطورات في ليبيا، وأنها لاعب هام فيما يتعلق بالشأن الليبي، "لذلك نصر على مشاركة الجزائر في الاجتماعات الدولية".

وتأتي تصريحات الوزير التركي في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر احتجاجات مستمرة منذ 22 فبراير المنصرم للمطالبة بتنحية "جميع رموز حكم بوتفليقة".

المصدر: "الأناضول"

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