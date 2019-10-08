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الإمارات: نمارس ضبط النفس تجاه تخرصات بعض مسؤولي حكومة اليمن

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الإمارات: نمارس ضبط النفس تجاه تخرصات بعض مسؤولي حكومة اليمن
Reuters
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده تمارس "ضبط النفس" تجاه "تخرصات بعض المسؤولين" في الحكومة اليمنية على خلفية التصعيد بين الطرفين جنوب اليمن.

وقال قرقاش، في تغريدة نشرها مساء اليوم الثلاثاء: "ضبط النفس الذي تمارسه الإمارات أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وعقل وهدفه تغليب المصلحة الأكبر".

وأضاف قرقاش: "هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه. الأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وافترائهم".

وتشهد العلاقات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والإمارات، ثاني أكبر قوة في التحالف العربي الذي يدعم سلطة رئيس اليمن، عبد ربه منصور هادي، تصعيدا بالغا على خلفية النزاع بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا والقوات الحكومية في بعض محافظات جنوب اليمن، إضافة إلى الاتهامات المتكررة إلى السلطات الإماراتية من قبل المسؤولين اليمنيين بالاستيلاء على جزيرة سقطرى، بينما تسعى السعودية إلى المصالحة بين الجانبين للتركيز على مواجهة الحوثيين المؤيدين من قبل إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: RT

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