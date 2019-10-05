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تعزيزات عسكرية ضخمة من قوات العمالقة المدعومة إماراتيا تصل عدن لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي (فيديو)

أخبار العالم العربي

تعزيزات عسكرية ضخمة من قوات العمالقة المدعومة إماراتيا تصل عدن لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي (فيديو)
Reuters FAWAZ SALMAN
مناصرون للمجلس الانتقالي الجنوبي يرفعون صور قادة الإمارات في عدن
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أفادت مصادر يمنية بأن ألوية قوات العمالقة الممولة إماراتيا والمتمركزة في الساحل الغربي، أرسلت تعزيزات كبيرة لإسناد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن ومحافظتي أبين ولحج.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن هدف تعزيزات العمالقة سد الثغرات العسكرية في عدن والاستعداد لصد أي تحركات للقوات الحكومية المرابطة في أطراف محافظة أبين ومدينة عتق عاصمة شبوة جنوبي البلاد.

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وكانت ألوية العمالقة قد دفعت بتعزيزات عسكرية مماثلة نهاية أغسطس ومطلع سبتمبر الماضيين، عقب انهيار تشكيلات المجلس الانتقالي ووصول القوات الحكومية إلى نقطة العلم المدخل الشرقي العاصمة المؤقتة عدن.

وتتشكل قوات العمالقة من عشرة ألوية، وقوام أفرادها يزيد عن 15 ألف جندي، وأغلب القيادات والأفراد ينتمون للتيار السلفي، ويقودهم العميد علي سالم الحسني، ويتلقون دعمهم المالي والعسكري من دولة الإمارات.

المصدر: وكالات

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