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الحكومة اليمنية تعلن إحباط محاولة تمرد في سقطرى وتتهم الإمارات

أخبار العالم العربي

الحكومة اليمنية تعلن إحباط محاولة تمرد في سقطرى وتتهم الإمارات
Twitter @alrahbi5
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أعلن مسؤول في الحكومة اليمنية عن إحباط محاولة تمرد قادها مسؤول أمني سابق، بعد ساعات من صدور مرسوم رئاسي بإقالته من منصبه في محافظة أرخبيل سقطرى جنوب اليمن.

وقال مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام اليمني في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "قوات الأمن تسيطر على مؤسسات الدولة في سقطرى بعد محاولة تمرد قادها مدير الأمن السابق مع مرتزقة تابعين لدولة الإمارات، للسيطرة على بعض المؤسسات".

وأشار إلى "فرار قيادات المجلس الانتقالي من عاصمة سقطرى عقب إفشال المحاولة الانقلابية بعد إقالة مدير الأمن"، الذي وصفه الرحبي بـ "أحد أذرع الإمارات".

وأكد الرحبي مباشرة مدير شرطة ‎سقطرى المعين حديثا لعمله في مبنى أمن المحافظة، وسط انتشار أمني مكثف لحماية مؤسسات الدولة عقب "محاولة تمرد مدير الأمن السابق" الذي اتهمه المستشار بالعمل لصالح الإمارات.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر، أمس الخميس، قرارا جمهوريا بتعيين المقدم فائز سالم موسى طاحس سعد، مديرا عاما لشرطة محافظة أرخبيل سقطرى وترقيته إلى رتبة عقيد، خلفا للعميد أحمد الرجدهي، الذي اتهمته السلطات اليمنية بالولاء إلى الإمارات.

المصدر: سبوتنيك

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