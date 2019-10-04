أعلن مسؤول في الحكومة اليمنية عن إحباط محاولة تمرد قادها مسؤول أمني سابق، بعد ساعات من صدور مرسوم رئاسي بإقالته من منصبه في محافظة أرخبيل سقطرى جنوب اليمن.

وقال مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام اليمني في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "قوات الأمن تسيطر على مؤسسات الدولة في سقطرى بعد محاولة تمرد قادها مدير الأمن السابق مع مرتزقة تابعين لدولة الإمارات، للسيطرة على بعض المؤسسات".

قوات الأمن تسيطر على مؤسسات الدولة في سقطرى بعد محاولة تمرد قادها مدير الأمن السابق مع مرتزقة تابعين لدولة الإمارات حاولوا السيطرة على بعض مؤسسات الدولة وتم إفشال المخطط بقيادة محافظ سقطرى رمزي محروس ومدير الأمن المعين من فخامة رئيس الجمهورية — مختار الرحبي (@alrahbi5) 4 октября 2019 г.

وأشار إلى "فرار قيادات المجلس الانتقالي من عاصمة سقطرى عقب إفشال المحاولة الانقلابية بعد إقالة مدير الأمن"، الذي وصفه الرحبي بـ "أحد أذرع الإمارات".

مدير شرطة #سقطرى المعين حديثا يباشر عمله في مبنى أمن المحافظة وانتشار امني مكثف لحماية مؤسسات الدولة بعد محاولة تمرد قادها مدير الأمن السابق الذي يعمل لصالح الإمارات. #خونة_سقطرىpic.twitter.com/BVCL8MbBEl — مختار الرحبي (@alrahbi5) 4 октября 2019 г.

وأكد الرحبي مباشرة مدير شرطة ‎سقطرى المعين حديثا لعمله في مبنى أمن المحافظة، وسط انتشار أمني مكثف لحماية مؤسسات الدولة عقب "محاولة تمرد مدير الأمن السابق" الذي اتهمه المستشار بالعمل لصالح الإمارات.

قوات الشرعيه تسيطر على نقطة جوله سرهين شرق مدينة حدييوه والتي سبق وان سلمها المرتزق حسين شايف الضالعي قائد القوات الخاصة للحزام الامني قبل 4ايام وكان حسين الضالعي قد أعلن دعمة لتمرد مليشيات الانتقالي في عدن .

سقطرى بحاجة إلى غربلة واقالة كل المرتزقة المتعاونين مع الإمارات pic.twitter.com/ctStSl9RRu — مختار الرحبي (@alrahbi5) 4 октября 2019 г.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر، أمس الخميس، قرارا جمهوريا بتعيين المقدم فائز سالم موسى طاحس سعد، مديرا عاما لشرطة محافظة أرخبيل سقطرى وترقيته إلى رتبة عقيد، خلفا للعميد أحمد الرجدهي، الذي اتهمته السلطات اليمنية بالولاء إلى الإمارات.

المصدر: سبوتنيك