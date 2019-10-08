الجزائر.. مراسل RT يتعرض للتعنيف والاعتقال

اعتقلت القوى الأمنية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، حمزة عقون مراسل RT arabic، خلال تأدية عمله الصحفي بينما كان يغطي تظاهرات طلابية وسط العاصمة، ثم أفرجت عنه في وقت لاحق.

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وحاول مراسلنا لدى وصوله إلى ساحة الاعتصام تصوير تجمعات الطلاب عبر هاتفه المحمول، حيث احتشد آلاف الطلاب وسط تعزيزات أمنية كبيرة جدا، وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين وتفريقهم بالقوة.

وبعد ذلك، تهجم عدد من عناصر الشرطة على الصحفي عقون وحاولوا مصادرة هاتفه، واقتادوه بالقوة رفقة 7 موقوفين آخرين إلى مركز الشرطة، رغم تأكيده أنه مراسل معتمد.

وقال عقون: "لقد تم تعنيفي جسديا وضربي من قبل قوات الأمن، ما أدى إلى إصابتي بجروح باليد اليسرى، كما تم تعنيفي لفظيا بكلام بذيء رغم تأكيدي مرارا أنني مراسل صحفي".

وبعد وصول الموقوفين إلى مركز الشرطة، تدخل عنصران بزي مدني وأطلقا سراح المراسل عقون، واعتذرا عما بدر من القوى الأمنية.

وتشهد الجزائر تظاهرات احتجاجية مستمرة منذ 22 فبراير الماضي، حيث يطالب المتظاهرون بتنحية "جميع رموز بوتفليقة"، كما ترفض شريحة منهم تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية المؤقت، عبد القادر بن صالح.

المصدر: RT