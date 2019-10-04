جزائريون رافضون للانتخابات يتظاهرون للأسبوع الـ 33 ويطالبون بدولة مدنية لا عسكرية
يواصل المتظاهرون في الجزائر مسيراتهم الاحتجاجية للأسبوع الـ 33 على التوالي، حيث شهدت العديد من المدن توافد محتجين رددوا شعارات رافضة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل.
وتجمع في شوارع العاصمة ومدن بجاية وقسنطينة وعدد من الولايات الأخرى المئات من المواطنين الذين رددوا هتافات "دولة مدنية لا عسكرية"، و"لن تكون هنالك انتخابات هذه السنة".
الشعار الجديد— Khaled Drareni (@khaleddrareni) 4 октября 2019 г.
"باي باي قايد صالح هاذ العام ماكانش الفوط"
Le nouveau slogan du vendredi « Bye bye Gaid Salah cette année y’a pas de vote »#الجزائر#الجمعة33#Alger#Algerie#Vendredi33pic.twitter.com/myyukPj0wA
وككل جمعة، تشهد الجزائر العاصمة تشديدات أمنية، خاصة في شوارعها الرئيسة.
المتظاهرون يهتفون بالدولة المدنية بدل الدولة العسكرية وسط الجزائر— Khaled Drareni (@khaleddrareni) 4 октября 2019 г.
Mobilisation importante au centre d’Alger pour le 33e vendredi consécutif #الجزائر#الجمعة33#Alger#Algerie#Vendredi33pic.twitter.com/Xrp6S0Cewx
وتأتي احتجاجات هذا الأسبوع في الوقت الذي يستمر فيه الراغبون بخوض سباق الرئاسة في سحب استمارات الترشح.
المصدر: "تويتر" + RT