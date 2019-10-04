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جزائريون رافضون للانتخابات يتظاهرون للأسبوع الـ 33 ويطالبون بدولة مدنية لا عسكرية

أخبار العالم العربي

جزائريون رافضون للانتخابات يتظاهرون للأسبوع الـ 33 ويطالبون بدولة مدنية لا عسكرية
Reuters CK/CAT
احتجاجات الجزائر
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يواصل المتظاهرون في الجزائر مسيراتهم الاحتجاجية للأسبوع الـ 33 على التوالي، حيث شهدت العديد من المدن توافد محتجين رددوا شعارات رافضة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل.

وتجمع في شوارع العاصمة ومدن بجاية وقسنطينة وعدد من الولايات الأخرى المئات من المواطنين الذين رددوا هتافات "دولة مدنية لا عسكرية"، و"لن تكون هنالك انتخابات هذه السنة".

وككل جمعة، تشهد الجزائر العاصمة تشديدات أمنية، خاصة في شوارعها الرئيسة.

وتأتي احتجاجات هذا الأسبوع في الوقت الذي يستمر فيه الراغبون بخوض سباق الرئاسة في سحب استمارات الترشح.

المصدر: "تويتر" + RT

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