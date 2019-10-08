رئيس الوزراء العراقي: عودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها

شدد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على ضرورة بسط الأمن والاستقرار واحترام القانون والنظام بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد وتمكين الأجهزة الحكومية من القيام بواجباتها.

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وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إن "مجلس الوزراء ناقش ظهر اليوم الثلاثاء، حزمة القرارات الثانية في جلسته الاعتيادية"​​​.

وأكد عبد المهدي خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان "أهمية التعاون بين السلطات الثلاث والعمل الجاد لتحقيق تطلعات المواطنين، ومناقشة جهود الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين والإجراءات القانونية المتعلقة بها".

وأكد عبد المهدي وزيدان "العمل على تنفيذ ما ورد من مكتب المرجعية الدينية في خطبة الجمعة الماضية، وضرورة بسط الأمن والاستقرار واحترام القانون والنظام بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وتمكين الأجهزة الحكومية من القيام بواجباتها".

يأتي ذلك، بعد سلسلة احتجاجات شعبية انطلقت في العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وأفاد مراسل RT في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات العراقية أعادت فتح المنطقة الخضراء التي أغلقتها مع بدء الاحتجاجات في بغداد.

وقال إن الحركة الطبيعية عادت إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والرئاسة والبرلمان، بالإضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وأبرزها السفارتان الأمريكية والبريطانية وبعثتا الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي.

وأضاف نقلا عن مصدر أمني أن "المنطقة قد تُغلق ثانية إذا ما تجددت الاحتجاحات".

المصدر: RT