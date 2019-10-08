مراسلنا: السلطات العراقية تعيد فتح المنطقة الخضراء في بغداد

أفاد مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، بأن السُلطات العراقية أعادت فتح المنطقة الخضراء التي أغلقتها مع بدء الاحتجاجات في بغداد .

وقال إن الحركة الطبيعية عادت إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والرئاسة والبرلمان، بالإضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وأبرزها السفارتان الأمريكية والبريطانية وبعثتا الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي.

وأضاف نقلاً عن مصدر أمني أن "المنطقة قد تُغلق ثانية إذا ما تجددت الاحتجاحات".

المصدر: RT