قال وزير المالي السوداني إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل، ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل.

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واتفقت الدولتان الخليجيتان على تقديم حزمة المساعدة للسودان بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، مما يمثل طوق نجاة في موعده بالنسبة لقيادة السودان الجديدة.

وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي في وقت متأخر أمس الاثنين، إن السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.

يأتي ذلك، بعد جولة خليجية شملت السعودية والإمارات قام بها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، على رأس وفد، الأسبوع الماضي، حيث حض الوفد الدولتين الخليجيتين على الاستثمار في السودان.

المصدر: "رويترز"