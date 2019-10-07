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هيلاري كلينتون: قرار ترامب خيانة مقرفة للأكراد

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هيلاري كلينتون: قرار ترامب خيانة مقرفة للأكراد
AFP Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون
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انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب القوات من شمال شرقي سوريا.

وكتبت كلينتون، التي كانت منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين: "فلنكن واضحين أن الرئيس وقف إلى جانب الزعيمين المستبدين لتركيا وروسيا، وليس إلى جانب حلفائنا الأوفياء ومصالح أمريكا الخاصة".

ووصفت كلينتون قرار ترامب بأنه "خيانة مقرفة لكل من الأكراد وقَسَمه لمنصبه" (كرئيس لأمريكا).

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هذا، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا على خلفية استعدادات تركيا لشن عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية في تلك المنطقة.

وقال ترامب إن دعم الوحدات الكردية أثناء محاربة تنظيم "داعش" بسوريا كان مكلفا جدا بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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