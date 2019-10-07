الحريري: أي شيء يمس الإمارات يمسنا

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن أي شيء يمس الإمارات يمس لبنان، وأعرب عن تفاؤله بشأن زيارته لأبو ظبي.

وأكد الحريري خلال لقائه الجالية اللبنانية في أبو ظبي، اليوم الاثنين، أن "الإمارات كانت دائما إلى جانب لبنان تساعده، ونحن بالنسبة لنا أي شيء يمس الإمارات يمسنا شخصيا".

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وأضاف: "إننا منذ شهرين نتحاور مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد من أجل مؤتمر الاستثمار، وكل رجال الأعمال اليوم يتطلعون إلى فرص جدية للاستثمار في لبنان، واللجنة العليا ستنعقد قريبا في لبنان وسنحدد تاريخها قريبا ونحدد عدة اتفاقيات بين البلدين، وتفاءلوا بالخير تجدوه".

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن "لدينا أزمة اقتصادية ولا أحد ينفي ذلك، وخاصة أننا قمنا بواجباتنا خلال الأزمة، وما يحدث اليوم في لبنان أننا نعمل على موازنة حقيقية مع مستوى دين منخفض أكثر، مع إصلاحات بنيوية أساسية وقرارات صعبة، ومن هذه القرارات أنه على الجميع التعامل لتخفيض الإنفاق والتكاليف التي وضعناها على كاهل الدولة واللبنانيين، وهذه الإصلاحات في الضمان وهيكلية الدولة وإلغاء ودمج مؤسسات وأمور تفيد البلد".

الرئيس سعد الحريري من #أبوظبي: زيارتي أبو ظبي جعلتني متفائلاً جداً وأشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان @MohamedBinZayed على دعمه — Saad Hariri (@saadhariri) 7 октября 2019 г.

وفي سلسلة تغريدات على "تويتر"، قال الحريري إن "زيارتي أبو ظبي جعلتني متفائلا جدا وأشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمه".

وأشار الحريري إلى أن "الإعلام اللبناني ينتظر مني أن أعلن عن مبادرة لكنني سأترك هذا الأمر لدولة الإمارات"، مضيفا: "رح تطلع إشاعات كتيرة بس الحمد الله الأجواء جيدة جدا".

المصدر: RT، الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية