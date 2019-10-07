الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من الغد

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الاثنين، بأن أبو ظبي سمحت لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من الغد.

وقال رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، إن الإمارات ستتولى الإعلان عن أي مبادرة لدعم بلاده.

ونشر الحريري تغريدة على تويتر قال فيها إن "الإعلام اللبناني ينتظر مني أن أعلن عن مبادرة، لكنني سأترك هذا الأمر لدولة الإمارات.. رح تطلع إشاعات كتيرة بس الحمد الله الأجواء جيدة جدا".

الرئيس سعد الحريري من #أبوظبي: الإعلام اللبناني ينتظر مني أن اعلن عن مبادرة لكنني سأترك هذا الأمر لدولة #الإمارات "رح تطلع إشاعات كتيرة بس الحمد الله الأجواء جيدة جداً" — Saad Hariri (@saadhariri) 7 октября 2019 г.

وأفاد الحريري بأن زيارته للإمارات التي اجتمع خلالها مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جعلته "متفائلا جدا".

الرئيس سعد الحريري من #أبوظبي: زيارتي أبو ظبي جعلتني متفائلاً جداً وأشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان @MohamedBinZayed على دعمه — Saad Hariri (@saadhariri) 7 октября 2019 г.

المصدر: وكالات