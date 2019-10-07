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مصر تبني أكبر سد في تنزانيا

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مصر تبني أكبر سد في تنزانيا
Sputnik
سد - أرشيف
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ناقش وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، محمد شاكر، مع وزير الطاقة التنزاني ميدار موتوجلو كاليماني، تنفيذ سد روفيجي أكبر سد في تنزانيا.

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وبحث الطرفان إمكانية التعاون في عدة مجالات أهمها إعداد استراتيجية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإعداد الدراسات الخاصة بتدعيم وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وكانت شركة "المقاولون العرب" المصرية، فازت في مناقصة لتصميم وبناء السد الضخم الذي يعد الأكبر من نوعه في تنزانيا.

ويبلغ ارتفاع السد 134 مترا، وطول بحيرته 100 كم، ومساحة بحيرة التخزين 1350 كم2، والسعة التخزينية 34 مليار متر مكعب، ويقام على ضفاف نهر الروفيجي، وهو نهر داخلي طوله 600 كيلومتر، ويجري في النهر من 10 إلى 58 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

كما تصل تكلفة إنشاء السد إلى 2.9 مليار دولار، فيما يصل عدد العاملين فيه إلى نحو 5 آلاف شخص بين مهندسين وعمال.

المصدر: المال

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