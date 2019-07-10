أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع بناء سد "ستيجلر جورج" المقرر إقامته في تنزانيا بأيد مصرية.

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وأشار المتحدث بسام راضي، إلى أن الرئيس المصري استقبل، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية قاسم مجاليوا رئيس وزراء تنزانيا، حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والمشاركة المصرية الفعالة في إنشاء سد "ستيجلر جورج" بحوض نهر "روفيجي" لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، والذي فاز بعقد إنشائه تحالف شركات مصرية.

وفي هذا الصدد أكد الرئيس المصري أنه يتابع مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقا لأعلى المعايير العالمية وطبقا لجدول الزمني المنصوص عليه في العقد، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا.

وكانت شركة "المقاولون العرب" المصرية، فازت في مناقصة لتصميم وبناء السد الضخم الذي يعد الأكبر من نوعه في تنزانيا.

ويبلغ ارتفاع السد 134 مترا، وطول بحيرته 100 كم، ومساحة بحيرة التخزين 1350 كم2، والسعة التخزينية 34 مليار متر مكعب، ويقام على ضفاف نهر الروفيجي، وهو نهر داخلي طوله 600 كيلومتر، ويجري فيه 10 و 58 مليار متر مكعب سنويا.

وتبلغ تكلفة إنشاء السد، 2.9 مليار دولار، فيما يصل عدد العاملين فيه إلى نحو 5 آلاف شخص بين مهندسين وعمال.

المصدر: RT