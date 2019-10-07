تلفزيون "إل بي سي": الحريري يعد بإعلان طيب اليوم بعد لقائه مع ولي عهد أبو ظبي

نقل تلفزيون "إل بي سي"، اليوم الاثنين، تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وعد فيها بـ "إعلان" وصفه بالـ"طيب"، مساء اليوم، بعد لقائه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

ووصف الحريري أجواء اجتماعه مع ولي عهد أبو ظبي بالإيجابية للغاية.

واستقبل ولي عهد أبوظبي، في قصر البحر، رئيس الوزراء اللبناني وعقد معه محادثات تناولت آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها في مختلف المجالات.

وكان الحريري قد زار النصب التذكاري لشهداء "واحة الكرامة" في أبو ظبي، بحضور أعضاء الوفد اللبناني المرافق له، وكان في استقباله المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء الشيخ خليفة بين طحنون آل نهيان.

ودون الحريري كلمة في سجل الشرف جاء فيها: "ننحني إجلالا أمام تضحيات أبطال القوات المسلحة الإماراتية، الذين فدوا بأرواحهم هذا البلد الحبيب ودافعوا عن أمان أهله الأعزاء وعن العروبة جمعاء.. رحم الله شهداءكم الأبرار وأسكنهم فسيح جناته".

المصدر: وكالات