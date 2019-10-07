تركي آل الشيخ يروج لأول عرض أزياء للنساء في السعودية

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، عن أول عرض أزياء نسائي في المملكة خلال "موسم الرياض".

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ونشر آل الشيخ، اليوم الاثنين، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للإعلان الرسمي عن عرض الأزياء وعلق عليه: "موسم الرياض.. جاهزين يا بنات؟"

وكانت وزارة الثقافة السعودية قد أعلنت مؤخرا عن تنظيم منتدى "مستقبل الأزياء" للمرة الأولى في موسم الرياض، وذلك على مدار 3 أيام، من 4 وحتى 6 نوفمبر المقبل.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى الأول من نوعه في المملكة، حسبما ذكرت مجلة الأزياء العالمية "VOGUE"، العديد من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية التي ستتطرق إلى التحديات والتوجهات والتطورات الحالية في قطاع الأزياء العالمي، كما ستكون هناك منابر مخصصة لمناقشة العناصر المطلوبة لبناء منصة متكاملة لقطاع الأزياء في المملكة.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في سياق ما تشهده المملكة من تطورات تنموية وثقافية.

موسم الرياض ... جاهزين يا بنات؟🔥🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/gM1SkOraAH — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 7, 2019

المصدر: RT