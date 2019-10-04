تركي آل الشيخ يحقق ملايين المشاهدات في أول إعلان له

ظهر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، في إعلان ترويجي للفعاليات الترفيهية "موسم الرياض".

إقرأ المزيد

وأكد آل الشيخ في الفيديو الذي حقق أكثر من 14 مليون مشاهدة خلال 3 أيام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أن "هذا الموسم سيكون الأكبر في المملكة العربية السعودية والمنطقة. الرياض هي للمواطن والمقيم والسائح".

وينطلق في العاصمة الرياض، تحت شعار "تخيل" يوم 11 أكتوبر الجاري، أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يضم ألوانا كثيرة من الفعاليات العالمية.

وتقام الفعاليات في 12 منطقة موزعة على مختلف أنحاء العاصمة الرياض، 6 منها رئيسية و6 فرعية، وذلك على مساحة تبلغ 14 مليون متر مربع.

ويضم الموسم أنشطة متنوعة، مثل الفعاليات الغنائية، والرياضية، والترفيهية، إضافة إلى وجود أشهر المطاعم والطهاة في العالم.

المصدر: RT