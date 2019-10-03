شاهد.. هدية تركي آل الشيخ للمصريين

نشر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، أغنية من كلماته وغناء عمرو دياب وألحان روزام تحمل اسم "أنا بعشقك يا مصر".

وكشف آل الشيخ أمس الأربعاء عن الأغنية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "إهداء لشعب مصر".

كما نشر صورة تجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصورا لمناطق أثرية في مصر، بالإضافة إلى بعض الشخصيات التاريخية كالرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، والملحن والمغني محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، والممثل أحمد زكي.

المصدر: RT