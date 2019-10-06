خامنئي يعلق على المظاهرات في العراق!

أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، أن الارتباط بين الإيرانيين والعراقيين "يزداد وثاقة يوما بعد يوم".

وقال تعليقا على الأحداث التي يشهدها العراق: "يسعى الأعداء للتفرقة بين الإيرانيين والعراقيين لكنهم عجزوا، ولن يكون لمؤامراتهم أثر".

إيران و #العراق شعبان ترتبط أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما بوسيلة الإيمان بالله وبالمحبّة لأهل البيت وللحسين بن علي؛ وسوف يزداد هذا الارتباط وثاقة يوماً بعد يوم. يسعى الأعداء للتفرقة، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر.#الحسين_يجمعنا — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) 6 октября 2019 г.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة، منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط.

إقرأ المزيد

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.

وقالت الشرطة إن قوات الأمن المدعومة من الجيش، استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في موقعين منفصلين في مدينة الصدر، بحسبما نقلته "رويترز".

وفي وقت سابق صرح اللواء سعد معن‭،‭ ‬‬المتحدث باسم وزارة الداخلية، بأن 104 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ما يزيد على 6000 في الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، وأضاف أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن.

وشدد اللواء سعد معن، في كلمته، على أن القوات الحكومية لم تطلق النار مباشرة على المحتجين.

جدير بالذكر أن المواجهات والاحتجاجات تجددت يوم الأحد، حيث لقي 8 أشخاص مصرعهم، بالرغم من إعلان مجلس الوزراء حزمة من القرارات في جلسة عقدت يوم السبت استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين.

المصدر: RT + "تويتر"