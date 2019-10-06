رئيس العراق يوجه بمواصلة التحقيق في استخدام العنف والهجمات على الإعلام خلال الاحتجاجات

وجه الرئيس العراقي، برهم صالح، بمواصلة التحقيقات في استخدام العنف ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة وحوادث الهجمات على وسائل الإعلام.

واستقبل صالح، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، لبحث ملف مكافحة الفساد وحماية الإعلاميين على خلفية الأحداث التي يمر بها العراق في الأيام الماضية.

وأكد صالح، حسبما نقلته "وكالة الأنباء العراقية"، "متابعة الإجراءات التحقيقية لمعرفة المتسببين باستخدام العنف ضد المتظاهرين والقوات الأمنية".

كما طالب الرئيس العراقي بضرورة فتح تحقيق باعتداءات من قبل مجهولين طالت بعض وسائل الإعلام خلال المظاهرات.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق احتجاجات عارمة لليوم السادس على التوالي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد وعدم محاكمة الفاسدين، مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

وأسفرت المظاهرات، حسبما أعلنته وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق من الأحد، عن مقتل 104 أشخاص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فيما أفادت تقارير إعلامية لاحقا بمقتل 8 عراقيين خلال مظاهرات اليوم، التي جرت على الرغم من إصدار مجلس الوزراء برئاسة عادل عبد المهدي 17 قرارا من شأنها الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية + وكالات