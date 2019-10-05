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القبض على قاتل عائلة سورية كردية في إقليم كردستان العراق

أخبار العالم العربي

القبض على قاتل عائلة سورية كردية في إقليم كردستان العراق
Reuters Azad Lashkari
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ألقت السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق القبض على قاتل العائلة السورية في أربيل الذي أقدم على قتل أب وأم وأولادهما الثلاثة ضرباً بالحجارة على رؤوسهم، مساء الخميس الماضي.

وأفادت شرطة عاصمة الإقليم أربيل في بيان أمس الجمعة، أن المتهم المُلقى القبض عليه ويدعى فريدون كريم رمضان، قد اعترف خلال التحقيقات الأولية  بأنه قام بقتل أفراد الأسرة كافة والمؤلفة من 5 أشخاص، وهم كل من الأب والأم والأطفال الثلاثة، مشيرا إلى أن هذه الأسرة هي من أكراد سوريا لجأت في وقت سابق إلى أربيل.

ونوه البيان إلى أن المتهم في البداية قتل رب الأسرة المدعو (بسام حسين رسول) بإطلاق النار عليه، وبعدها قتل زوجته وبعدها قتل الأطفال الثلاثة وهم (حسين 11 سنة، وروشكا 7 سنوات، ومحمد 5 سنوات).

ونزحت الأسرة قبل سبع سنوات إلى إقليم كردستان العراق ليسكنوا في قرية "بيرش" التابعة لناحية "كسنزان" في أربيل، وأراد الأب الذي يعمل أن يشتري منزلا ليستقر فيه مع عائلته..

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن ابن مالك البيت كان معترضا على عملية البيع ورفضها، مما دفعه إلى مهاجمة اللاجئ السوري برفقة مجموعة مسلحة واختطافه وإطلاق النار عليه وقتله، وعمدوا بعدها إلى اختطاف الزوجة والأطفال وقتلهم بدم بارد بضربهم بحجارة على رؤوسهم، قبل أن تعثر الشرطة في "اربيل" على الجثث وتبدأ بفتح تحقيق حول الجريمة.

ويعيش أكثر من 300 ألف لاجئ سوري كردي في مخيمات ومدن إقليم كردستان العراق، ويعتبر مخيم "دوميز" أول وأكبر المخيمات حيث يعيش فيها حوالي 30 ألف لاجئ.

المصدر: وكالات

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