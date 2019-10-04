أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على تفعيل اللجان المشتركة لبحث القضايا الاقتصادية بين الجانبين.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة على "تويتر"، إنه اجتمع يوم الخميس، مع وزير المالية الإسرائيلي، موشي كحلون، وتم التباحث في كل القضايا العالقة والاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا.

وأضاف حسين الشيخ أن اللجان المشتركة ستبدأ عملها، يوم الأحد 6 أكتوبر.

التقيت يوم امس الخميس ٣-١٠-٢٠١٩ وزير المالية الاسرائيلي وتم التباحث في كل القضايا العالقة وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الاحد القادم . (1/2) — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) 4 октября 2019 г.

وكشف الشيخ أنه تم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة الفلسطينية المالية، مشيرا إلى أن الخلاف بقي قائما على رواتب عائلات الأسرى والشهداء، مشددا على إصرار السلطة على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن.

وكذلك تم الاتفاق على تحويل دفعه من مستحقات #السلطه المالية. وبقي الخلاف قائما على رواتب عائلات #الاسرى و #الشهداء وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن. (2/2) — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) 4 октября 2019 г.

وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية، في أغسطس 2019، انتهاء أزمة ضرائب الوقود مع إسرائيل بعد مفاوضات مضنية استمرت أشهرا بين الجانبين، وتضمن الاتفاق، بدء السلطة الفلسطينية استيراد البترول من إسرائيل دون ضريبة "البلو"، بأثر رجعي منذ بداية العام الجاري.

وتفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية بعد رفضها منذ فبراير 2019 استلام أموال الضرائب من إسرائيل، والتي تشكل أكثر من نصف إيرادات ميزانيتها، احتجاجا على قرار إسرائيل اقتطاع ما تصرفه السلطة من مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

المصدر: وكالات + تويتر