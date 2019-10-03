قالت النيابة العامة في مصر، إن سفارات الدول التي يحمل جنسياتها المتهمون بتصوير ميادين البلاد خلال التظاهرات الأخيرة، تقدمت بطلب إخلاء سبيلهم على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم.

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وأشارت النيابة المصرية إلى أن قرار إخلاء سبيلهم صدر بعد اتهامهم بالتحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة.

وأوضحت النيابة أنه بعد أن استجوبت المتهمين الأجانب ووجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة الإخوان مع العلم بأغراضها في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وكذا قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكية بغير تصريح من الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة، تم إخلاء سبيلهم بناء على طلب من السفارات.

وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها فيما نسب لجميع الحتجزين من اتهامات في تلك القضية.

ناصر حاتم RT