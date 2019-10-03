أكدت وزارة الخارجیة الكویتیة، الیوم الخمیس، متابعتھا منذ اللحظة الأولى "وعن كثب" قضیة المواطنین الممنوعین من السفر في قبرص على خلفیة مشاجرة.l,rt

إقرأ المزيد

وقال مساعد وزیر الخارجیة للشؤون القنصلیة، سامي الحمد، إنه بناء على توجیھات وزیر الخارجیة، الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح، "تم توفیر السكن للمواطنین الكویتیین وأسرھم وفق رغبتھم واختیارھم، وكذلك تخصیص مكتب محاماة لمتابعة القضیة منذ البدایة".

وفي حديثه عن مقطع الفیدیو المتداول حول عدم توفیر سكن للمواطنین، قال الحمد إنه طبقا لإفادة السفارة في قبرص وأحد أفراد عائلة الممنوعین من السفر، فإن "ھذا التسجیل تم خلال فترة الانتقال من سكن إلى آخر لعدم وجود شاغر في الفندق الذي یقیمون فيه"، لافتا إلى أن "ھذه العملیة لم تستغرق أكثر من ساعتین".

واختتم الحمد تصریحه بالتأكید على أن وزارة الخارجیة لن تدخر جھدا في متابعة قضایا وشؤون المواطنین الكویتیین وتقدیم المساعدة والرعایة اللازمتین.

يذكر أن وزارة الخارجية الكويتية كانت استدعت قبل يومين السفير القبرصي لديها، لبحث سبل إنهاء قضية المواطنين الكويتيين المحتجزين في قبرص، منذ 10 أغسطس الماضي، بسبب شجار مع مجموعة من البريطانيين.

المصدر: "كونا"