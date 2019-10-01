الكويت تستدعى السفير القبرصي

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن الوزارة استدعت السفير القبرصي لديها، لبحث سبل إنهاء قضية المواطنين الكويتيين المحتجزين في قبرص منذ أغسطس الماضي.

وأضاف الجارالله، في تصريح للصحفيين في الكويت، اليوم الثلاثاء، أن سفير بلاده لدى قبرص باشر تحركاته في الاتجاه نفسه مع السلطات القبرصية لتأكيد أهمية إطلاق سراح المحتجزين.

وأكد أنه منذ أن تلقت الخارجية خبر احتجاز المواطنين تحركت السفارة الكويتية في قبرص لمتابعة سير التحقيقات وأوضاع المحتجزين، قائلا: "لم ننقطع على الإطلاق عن التواصل معهم ومع ذويهم لتوفير الضمانات للتحقيق العادل معهم".

وأشار إلى أن السلطات القبرصية أجلت المحاكمة إلى فبراير المقبل، مؤكدا أنه من غير المعقول "قبول تأجيل القضية لهذه المدة".

إقرأ المزيد

وأعرب عن أسفه لما حصل من إشكال في قضية المواطنين الكويتيين بقبرص، مضيفا أن رصيد العلاقات الكويتية القبرصية "يسمح لنا جميعا باحتواء هذا الموضوع وإطلاق سراح المواطنين في القريب".

يذكر أن قبرص احتجزت في أغسطس 10 كويتيين بسبب شجار مع مجموعة من البريطانيين.

المصدر: وسائل إعلام عربية