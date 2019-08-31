شاهد.. شجار عنيف بين كويتيين وبريطانيين في قبرص

رصدت كاميرات المراقبة شجارا عنيفا بين مجموعة من الكويتيين وبريطانيين اثنين أمام فندق بمدينة أيا نابا القبرصية، فيما أكدت صحيفة "ديلي ميل" اعتقال 10 كويتيين.

ونقل البريطانيان الاثنان إلى المستشفى بعد الشجار الذي شارك فيه 20 شخصا.