شاهد.. شجار عنيف بين كويتيين وبريطانيين في قبرص
رصدت كاميرات المراقبة شجارا عنيفا بين مجموعة من الكويتيين وبريطانيين اثنين أمام فندق بمدينة أيا نابا القبرصية، فيما أكدت صحيفة "ديلي ميل" اعتقال 10 كويتيين.
ونقل البريطانيان الاثنان إلى المستشفى بعد الشجار الذي شارك فيه 20 شخصا.
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كشفت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة اندلاع شجار عنيف بين بريطانيين اثنين و10 كويتيّين، أمام فندق في أحد شوارع مدينة أيا نابا القبرصية. واندلع الشجار العنيف بالقرب من حمام السباحة في منتجع في بلدة أيا نابا، مساء الخميس، وأدى للقبض على 10 كويتيين، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية. وفي فيديو صورته كاميرا حافلة سياحية، يمكن رؤية الشباب الكويتي يهاجم البريطانيين ويضربهما بوابل من اللكمات والركلات في وسط الطريق بعد امتداد الشجار إلى خارج المنتجع، مما أدى إلى توقف حركة المرور. وظهر أحد الرجال الكويتيين وهو ممسك بأداة معدنية طويلة قبل أن يضرب بها أحد الرجال الساقطين على الأرض، بينما يصرخ الشهود في الخلفية ويطالبون الرجال بالتوقف. وتدخلت الشرطة لاحقًا وألقت القبض على الكويتيين العشرة، الذين احتُجزوا رهن الحبس الاحتياطي، كما عولج بعض الكويتيين أيضًا من الكدمات والخدوش. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت #قبرص #بريطانيا #كويت #شجار #عنف #ضرب #شجار #اعتداء #فيديو #ترند #جديد #لايك #تفاعل #kuwait #britain #fights #video #trending