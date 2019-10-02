مصر تراقب نهر النيل

وجه وزير الموارد المائية والري في مصر محمد عبد العاطي، بضرورة قيام كافة أجهزة الوزارة المختلفة بالمتابعة المستمرة لإيراد مياه نهر النيل على مدار الساعة.

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جاء ذلك في اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، لبحث موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

وخلال الاجتماع عرضت اللجنة وضع إيراد نهر النيل عن موسم الفيضان الجاري، وتبين أن معدل الامطار خلال سبتمبر حتى الآن أعلى من المتوسط ما يبشر بإيراد أعلى من المتوسط.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع إجراءات إدارة موسم السيول للعام الجاري، حيث تم توضيح حزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بكافة المناطق التابعة لولايتها على مستوى الجمهورية وأثر تلك الإجراءات على درء مخاطر الأمطار والسيول لهذا العام والاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتقليل فرص إهدارها وذلك بفضل التوسع في نظام التنبؤ.

المصدر: وكالات