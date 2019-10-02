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توقيف برلمانية فرنسية شاركت في تظاهرات الجزائر

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توقيف برلمانية فرنسية شاركت في تظاهرات الجزائر
melenchon.fr
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أفاد موقع "النهار أونلاين" الجزائري اليوم الأربعاء، بأن السلطات الجزائرية أوقفت برلمانية فرنسية شاركت في تظاهرات الطلاب في البلاد.

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ولفت الموقع إلى أن ماتيلد بانو النائبة عن منطقة فال دو مارن جنوب شرق العاصمة الفرنسية باريس، تم توقيفها يوم أمس الثلاثاء في ولاية بجاية شمال الجزائر بعد ظهورها على لقطات فيديو جرى تداولها بشكل واسع خلال المسيرات.

وأفاد الموقع: "لم تعرف حتى الآن أسباب وظروف وجود البرلمانية الفرنسية بالجزائر".

من جهة أخرى، قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تم توقيف بانو مع مساعدها مراد تكزوت، خلال مشاركتها في تظاهرة احتجاجية للطلاب في الجزائر"، لافتين إلى أنه "تم الإفراج عنها في وقت لاحق، من دون معرفة ما إذا كان سيتم ترحيلها من البلاد".

وتشهد الجزائر تظاهرات احتجاجية مستمرة منذ 22 فبراير الماضي، حيث يطالب المتظاهرون بتنحية "جميع رموز بوتفليقة"، كما ترفض شريحة منهم تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية المؤقت عبد القادر بن صالح.

المصدر: "النهار"+ RT

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