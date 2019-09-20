 
مباشر

انطلاق مظاهرات في الجزائر رغم تحذيرات قائد الجيش

أخبار العالم العربي

انطلاق مظاهرات في الجزائر رغم تحذيرات قائد الجيش
Reuters CK/OLA
مظاهرات الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mffy

توافد اليوم متظاهرون على شوارع الجزائر العاصمة في الجمعة الـ31 من الاحتجاجات، على الرغم من تحذيرات قائد الجيش، أحمد قايد صالح، الذي أمر بمنع متاظهري باقي المدن من دخول العاصمة.

إقرأ المزيد
قائد أركان الجيش الجزائري يأمر بمنع متظاهري المدن الأخرى من دخول العاصمة
قائد أركان الجيش الجزائري يأمر بمنع متظاهري المدن الأخرى من دخول العاصمة

وردد المتظاهرون عبارات "جئنا كمهاجرين سريين للعاصمة" و"اعتقلونا جميعا فلن نتوقف"، إلى جانب شعارات أخرى مناوئة لقائد أركان الجيش.

وكان قايد صالح أعطى، أول أمس الأربعاء، "تعليمات صارمة للدرك الوطني بالتصدي الصارم لهذه التصرفات (جلب متظاهرين من مدن أخرى إلى العاصمة)، بحجز العربات وتغريم أصحابها".

واتهم قايد صالح من سماها بـ "العصابة" بمحاولة تضخيم حجم المظاهرات التي تشهدها العاصمة "عبر الزج بمواطنين يتم جلبهم من مدن أخرى".

وأضاف أن "هذه الأطراف تتخذ من حرية التنقل ذريعة للتشويش على راحة المواطنين".

وتستمر المسيرات الاحتجاجية في الجزائر، منذ 22 فبراير المنصرم، حيث يطالب المتظاهرون بتنحية "جميع رموز بوتفليقة"، كما ترفض شريحة منهم تنظيم الانتخابات الرئاسية وفقا للتاريخ الذي حدده رئيس الجمهورية المؤقت، عبد القادر بن صالح.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انفوغراف.. تعرف على مسيرة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي