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العراق يعلق عمل قنصليته في مشهد إثر اعتقال دبلوماسيين

أخبار العالم العربي

العراق يعلق عمل قنصليته في مشهد إثر اعتقال دبلوماسيين
Reuters
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علّقت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء عمل قنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية، بعد اعتقال الأمن الإيراني دبلوماسيين اثنين تابعين للقنصلية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان مقتضب، أن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجه بتعليق العمل في قنصلية جمهورية العراق بمدينة مشهد على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين".

وحسب تصريح نسب لوزير الخارجية العراقي، فإن الأخير اشترط الاعتذار الرسمي مقابل فتح القنصلية.

وفي وقت سابق نشر بيان صادر عن القنصلية العراقية في مشهد، كشف عن اعتقال السلطات الإيرانية دبلوماسيين عراقيين اثنين، واعتدائها عليهما بالضرب.

المصدر: RT

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