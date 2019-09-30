وسائل إعلام: الأمن الإيراني يعتقل دبلوماسيين عراقيين ويعتدي عليهما

قالت وكالة "السومرية نيوز"، إن وثيقة صادرة من القنصلية العراقية في مدينة مشهد الإيرانية كشفت قيام السلطات الإيرانية باعتقال موظفين دبلوماسيين عراقيين اثنين واعتدت عليهما بالضرب.

ووفقا للوثيقة، فقد قامت الجهات الأمنية الإيرانية في تاريخ 28 سبتمبر، "برصد اثنين من الموظفين الموفدين من مركز وزارة الخارجية إلى البعثة العراقية في مشهد لغرض الزيارة الأربعينية".

السومرية نيوز

وأوضحت الوثيقة أن الجهات الأمنية "اعتدت على الموظفين بالضرب واعتقلتهما في الشارع، وعند إبلاغ الجهات الإيرانية أن المشار إليهما موظفا خدمة خارجية وأنهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، قامت السلطات باحتجازهما وإيداعهما بالحبس إلى اليوم التالي وتحويل أوراقهما إلى القضاء".

كما ذكرت الوثيقة أن "المحكمة طالبت بدفع كفالة لغرض إخراجهما من السجن، وبعد إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية تم الإفراج عنهما دون دفع كفالة".

المصدر: "السومرية نيوز"