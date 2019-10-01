مصر تشجب تحركات دول في شمال سوريا وتدعو لمحاسبة داعمي الإرهاب

انتقدت مصر بشدة تحركات دول في شمال سوريا وصفتها بمحاولات "هندسة ديموغرافية" للمنطقة، داعية لمحاسبة الحكومات والأطراف الداعمة للإرهاب في سوريا.

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وأكدت القاهرة في بيان ألقاه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا يوم أمس الاثنين على "ضرورة وقف مساعي بعض الأطراف لإجراء "هندسة ديموغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا بشكل يستهدف توسيع نفوذها الإقليمي".

وأكد البيان على استمرار مصر في بذل كافة الجهود الممكنة للمساعدة على التوصل لتسوية سياسية مستدامة تحافظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة شعبها وأراضيها‪.

وشددت القاهرة على "ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وجماعية على صعيد مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة غير المشروعة في سوريا، وتفادي الانسياق خلف مزاعم تغيير أسماء التنظيمات الإرهابية لإخفاء هويتها".

ودعا البيان لاتخاذ إجراءات ضد الأطراف والحكومات التي تستمر في دعم تلك التنظيمات الإرهابية تمويلا وتسليحا وتوفر لها الغطاء السياسي، مع التحذير من امتداد خطر هؤلاء الإرهابيين والمقاتلين الأجانب حاليا إلى خارج سوريا، مما يستدعي اضطلاع مجلس الأمن ولجنته الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب بمسؤولياتهما إزاء الوقف الفوري لتدفقات الإرهابيين والمقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا وعدة مناطق أخرى في إفريقيا‪.

المصدر: RT