الإحصاء تكشف عن عدد المسنين في مصر
Reuters
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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر) تضمن عددهم في المجتمع المصري.
وأوضح الجهاز أن عدد المسنين بلغ 6.5 مليون مسن منهم (3.5 مليون للذكور، 3.0 مليون للإناث) بنسبة 6.7٪ من إجمالي السكان.
ووفقا للبيان بلغ توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد للأفراد في هذه الفئة العمرية طبقا للنوع 73.9 سنة ( 72.7 سنة للذكور، 75.1 سنة للإناث)، حيث بلغت أعداد المسنين المشتغلين 1.217 مليون مسن منهم.
المصدر: أخبار اليوم
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