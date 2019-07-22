أظهرت الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ أمس الأحد، 99 مليون نسمة.

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وأوضحت الساعة السكانية، أن محافظة القاهرة سجلت أعلى المحافظات في عدد السكان لتبلغ 9.8 مليون نسمة، تلتها الجيزة بعدد 8.9 مليون نسمة ثم الشرقية 7.4 مليون نسمة والقليوبية 5.8 مليون نسمة.

وأشارت إلى أن أقل عدد للسكان كان في محافظة جنوب سيناء بعدد 107.460 نسمة وشمال سيناء 450.52 نسمة ومطروح 467.34 نسمة وبورسعيد 768.75 نسمة.

وكان الجهاز قد ذكر في بيان سابق أن عدد سكان مصر ارتفع من 72.8 مليون نسمة وفقا لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون عام 2017، وارتفع إلى 98.1 مليون نسمة في بداية عام 2019، (51.6٪ ذكور،48.4٪ إناث)، وبلغت نسبة الجنس 106.3 ذكر لكل 100 أنثى.

ويعتبر المجتمع المصري مجتمعا فتيا، حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) ثلث السكان بنسبة 34.2٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) بـ3.9٪ فقط في بداية 2019.

المصدر: مصراوي