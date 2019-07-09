مصر تكشف عن رقم جديد لتعدادها السكاني

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بمناسبة اليوم العالمي للسكان، إحصاء بتعداد السكان ونسبة الإناث إلى الذكور ومعدل المسنين والمعيلين.

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وذكر الجهاز في بيانه أن عدد سكان مصر ارتفع من 72.8 مليون نسمة وفقا لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون عام 2017 (آخر تعداد)، وارتفع إلى 98.1 مليون نسمة في بداية عام 2019 بزيادة قدرها 3.3 مليون عن بيانات آخر تعداد، (51.6٪ ذكور،48.4٪ إناث)، وبلغت نسبة الجنس 106.3 ذكر لكل 100 أنثى.

وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات مصر من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 9.8 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 8.9 مليون نسمة حتى تاريخ 1.1. 2019.

ويعتبر المجتمع المصري مجتمعا فتيا، حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) ثلث السكان بنسبة 34.2٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) بـ3.9٪ فقط في بداية 2019.

وبلغت نسبة سكان الحضر 42.7٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.3٪ عام 2019، ومعدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.5٪ في يناير2019، بمعنى أن كل 100 فرد يعولون 61.5 فرد.

وانخفض معدل المواليد في مصر من 28.6 لكل ألف نسمة خلال 2016 إلى 26.8 لكل ألف نسمة خلال 2017 ثم انخفض مرة أخرى في 2018 ليصل إلى 24.5 لكل ألف نسمة.

وانخفضت أعداد الوفيات في مصر انخفاضا طفيفا من 556 ألف حالة بمعدل 6.1 لكل ألف نسمة عام 2016 إلى 547 ألف بمعدل 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017، بينما سجل ارتفاع أعداد الوفيات عام 2018 إلى 560 ألف فرد بمعدل 5.8 لكل ألف نسمة.

المصدر: "الأهرام"