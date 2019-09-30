تقدم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري خالد أبو طالب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الداخلية والشباب والرياضة بشأن "مخطط قطر لاستقطاب المواهب المصرية وتجنيسها".

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وأشار أبو طالب في طلب إحاطته إلى أن: "هناك محاولات من قطر لاستهداف مصر وشعبها منذ عام 2011، مشيرا إلى أنها تغدق ملايين الدولارات من أجل استقطاب المواهب المصرية الفذة في مختلف الألعاب الرياضية، للعب باسمها وتمثيلها في المحافل الدولية بعد منحهم الجنسية القطرية وتنازلهم عن الجنسية المصرية، وهنا تكمن الخطورة التي تحتم علينا التحرك الفوري لوقف هذا المخطط المدمر للرياضة المصرية".

وأضاف أبو طالب، أن الأمثلة على ذلك عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، أن هناك 4 لاعبين في صفوف المنتخب القطري ومثلوا قطر في كأس آسيا وكان لهم دور كبير في إحراز البطولة وهم (أحمد فتحي عبدون، أحمد عبد المقصود، والشقيقين محمد وأحمد علاء الدين)، وغيرهم في باقي الألعاب الرياضية.

ولفت إلى أن مستقبل الرياضة المصرية في خطر، وسرقة المواهب المصرية، مقابل ملايين الدولارات استغلالا لطموح الشباب وآمالهم وصغر سنهم، مؤامرة كبرى.

المصدر: صدى البلد