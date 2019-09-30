 
مباشر

غريفيث يرحب بإفراج الحوثيين عن سجناء

أخبار العالم العربي

غريفيث يرحب بإفراج الحوثيين عن سجناء
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgy6

رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث بعرض تقدمت به جماعة "أنصار الله" اليمنية اليوم للإفراج عن عدد من السجناء من جانب واحد، وسط أنباء عن إطلاق الحوثيين سراح 290 سجينا.

إقرأ المزيد
"أنصار الله" تعلن نيتها إطلاق 350 أسيرا بينهم 3 سعوديين

وعبر غريفيث عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم، فيما يتعلق باتفاق لتبادل الأسرى.

بدورها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الحوثيين أفرجوا عن 290 سجينا يمنيا في تحرك "من جانب واحد" اليوم الاثنين.

وأضافت اللجنة في بيان مقتضب، أن من بينهم 42 نجوا من هجوم على مركز احتجاز في ذمار في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنهم يعتزمون إطلاق سراح 350 سجينا، بينهم ثلاثة سعوديين، تحت إشراف الأمم المتحدة في إطار مبادرة سلام.

 

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بريد إلكتروني مصري سيطلق للمنطقة العربية قريبا.. تعرف على مميزاته