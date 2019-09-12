الهلال الأحمر اليمني: الحصيلة النهائية جراء قصف التحالف لسجن ذمار 135 قتيلا

أكد الهلال الأحمر اليمني، أن الحصيلة النهائية للضحايا جراء استهداف التحالف العربي الذي تقوده السعودية مركز احتجاز مدارا من قبل جماعة الحوثيين في محافظة ذمار بلغت 135 قتيلا.

وذكر بشير الضوراني، المتحدث باسم الهلال الأحمر في المحافظة الواقعة جنوبي العاصمة صنعاء، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" أمس الأربعاء أن 135 جثة انتشلت من تحت أنقاض السجن الذي استهدف الأسبوع الماضي، مضيفا أن أعمال البحث انتهت في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

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وأشار الضوراني إلى أن 40 شخصا أصيبوا جراء الغارات، ما يجعل منها إحدى أسوأ الهجمات دموية خلال الحرب اليمنية المستمرة لأكثر من أربع سنوات.

ويعتقد أن معظم الضحايا من القابعين في السجن المنكوب هم عناصر قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وسبق أن رفض التحالف العربي المسؤولية عن استهداف السجن، معلنا أن غاراته على ذمار طالت "هدفا عسكريا" مع اتخاذ "كافة الإجراءات لتحييد المدنيين أثناء استهداف الموقع".

المصدر: أسوشيتد برس + وكالات