أعلنت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أن مئة شخص على الأقل قتلوا جراء استهداف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية سجنا في محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء.

وأكد رئيس البعثة، فرانز راوخنشتاين، في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" اليوم الأحد، عقب زيارته إلى موقع الحادث، أن عملية انتشال جثث الضحايا من تحت أنقاض السجن مستمرة.

ونشرت "رويترز" صورا من موقع القصف تظهر مركز الاحتجاز المستهدف وعناصر للصليب الأحمر.

Reuters

Reuters

ويعتقد أن معظم الضحايا من القابعين في السجن المنكوب هم عناصر قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وسبق أن رفض التحالف العربي المسؤولية عن استهداف السجن، مؤكدا أن غاراته على ذمار طالت "هدفا عسكريا" مع اتخاذ "كافة الإجراءات لتحييد المدنيين أثناء استهداف الموقع".

المصدر: رويترز