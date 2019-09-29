وسم "عبد العزيز الفغم" يتصدر تويتر عالميا
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أشار موقع Tweeplers المختص في متابعة الوسوم التي تتصدر موقع "تويتر" إلى أن وسم "عبد العزيز الفغم" هو الأكثر تداولا على مستوى العالم حاليا (10:00 بتوقيت غرينتش).
وكشفت الإحصائيات أن هذا الوسم جرى تداوله في أكثر من مليون و250 ألف تغريدة بالمملكة العربية السعودية وحدها.
Tweeplers/ Screenshot
يذكر أن عبد العزيز الفغم هو اسم الحارس الشخصي للعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، والذي قتل مساء أمس على يد أحد أصدقائه، وفقا لما أكدته الشرطة.
المصدر: "Tweeplers"
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