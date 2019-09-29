وسم "عبد العزيز الفغم" يتصدر تويتر عالميا

أشار موقع Tweeplers المختص في متابعة الوسوم التي تتصدر موقع "تويتر" إلى أن وسم "عبد العزيز الفغم" هو الأكثر تداولا على مستوى العالم حاليا (10:00 بتوقيت غرينتش).

وكشفت الإحصائيات أن هذا الوسم جرى تداوله في أكثر من مليون و250 ألف تغريدة بالمملكة العربية السعودية وحدها.

Tweeplers/ Screenshot

يذكر أن عبد العزيز الفغم هو اسم الحارس الشخصي للعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، والذي قتل مساء أمس على يد أحد أصدقائه، وفقا لما أكدته الشرطة.

المصدر: "Tweeplers"