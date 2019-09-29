بالفيديو.. موقفان لافتان للفغم مع الملك السعودي

تداول رواد مواقع التواصل مقطعي فيديو يظهران الحرص الكبير الذي كان يوليه الحارس الراحل عبد العزيز الفغم على راحة وسلامة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ويظهر المقطع الأول اللحظة التي سارع فيها الفغم نحو العاهل السعودي للإمساك به، بعد أن بدا وأنه تعثر في مشيه، ولقي تصرفه إشادة كبيرة من المتفاعلين، الذين رؤوا في سلوكه ردة فعل مثالية تصدر عن حارس محترف.

وفي المقطع الثاني، يبدو الفغم وهو يزيح يد الممثل السعودي حبيب الحبيب بعد أن حاول وضعها على كتف الملك سلمان بعد انتهاء حفل ثقافي.

فيديو🔴

موقف الحارس الشخصي للملك سلمان

عبدالعزيز الفغم مع الممثل السعودي #حبيب_الحبيب في دولة # الكويت.

- pic.twitter.com/WSHu1A0OoT — أخبار عاجلة (@News_Brk24) 10 декабря 2016 г.

وتباينت آراء المتفاعلين حول الفيديو الثاني، بين مؤكد لأن تصرف الحارس الشخصي مبالغ فيه، ومدافع عنه بحجة أن الحبيب أخطأ ولم يحترم مقام العاهل السعودي.

يذكر أن الفغم قد قتل مساء أمس السبت على يد ممدوح بن مشعل آل علي.

المصدر: RT