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بالفيديو.. موقفان لافتان للفغم مع الملك السعودي

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. موقفان لافتان للفغم مع الملك السعودي
Reuters KL/JG/
الحارس الشخصي الراحل للملك سلمان عبد العزيز الفغم
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تداول رواد مواقع التواصل مقطعي فيديو يظهران الحرص الكبير الذي كان يوليه الحارس الراحل عبد العزيز الفغم على راحة وسلامة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ويظهر المقطع الأول اللحظة التي سارع فيها الفغم نحو العاهل السعودي للإمساك به، بعد أن بدا وأنه تعثر في مشيه، ولقي تصرفه إشادة كبيرة من المتفاعلين، الذين رؤوا في سلوكه ردة فعل مثالية تصدر عن حارس محترف.

وفي المقطع الثاني، يبدو الفغم وهو يزيح يد الممثل السعودي حبيب الحبيب بعد أن حاول وضعها على كتف الملك سلمان بعد انتهاء حفل ثقافي.

وتباينت آراء المتفاعلين حول الفيديو الثاني، بين مؤكد لأن تصرف الحارس الشخصي مبالغ فيه، ومدافع عنه بحجة أن الحبيب أخطأ ولم يحترم مقام العاهل السعودي.

يذكر أن الفغم قد قتل مساء أمس السبت على يد ممدوح بن مشعل آل علي.

المصدر: RT

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