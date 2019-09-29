مقتل حارس الملك السعودي يشعل "تويتر"

أثار خبر مقتل الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك السعودي اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، عاصفة من المواساة ورسائل التعزية نشرها ناشطون سعوديون على "تويتر".

ونشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، تغريدة قال فيها: "رحمك الله يا بطل... عشر سنوات لم أر فيها منك إلا كل خير وإخلاص... كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض... أنا غير مستوعب أنني لن أراك بعد اليوم!".

الله يرحمك يابطل ... عشرة سنين لم ارى منك الا كل خير واخلاص ... كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض ... رحمك الله رحمك الله يا ابوعبدالله ... الحمدالله على قضاءه وقدره ... غير مستوعب اني لن اراك بعد اليوم! pic.twitter.com/gNEw0hKAgh — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 29, 2019

وقال المغرد محمد بن سلطان آل سعود إن "اللواء عبد العزيز الفغم سيظل اسمه محفورا في سجل الوطن، وسيبقى في أذهان المخلصين ما دامت الحياة باقية".

اسأل الله المغفرة و الرحمة للأخ المخلص الوفي لدينه و مليكه و وطنة ، اللواء #عبدالعزيز_الفغم سيظل اسمك محفور في سجل الوطن ، وستبقى في اذهان المخلصين ما دامت الحياة باقيه.

"حنا الى مات البطل فينا شهيد ". pic.twitter.com/36pR0Q1zyr — محمد بن سلطان آل سعود (@msna_20) 29 сентября 2019 г.

وأشار حساب بداح بن طلال الفغم، إلى أن "التعازي في المرحوم بأذن الله عبد العزيز الفغم تستقبل في منزل جدي بداح بن عبد الله الفغم في الرياض، وذلك يوم الثلاثاء والأربعاء من الساعة 5 عصرا إلى الساعة 9 مساء".

نتقبل التعازي في المرحوم بأذن الله #عبدالعزيز_الفغم في منزل جدي بداح بن عبدالله الفغم في الرياض وذلك يوم

الثلاثاء والاربعاء

من الساعة ٥ عصرا الى الساعة ٩ مساءاً

ان لله وان اليه راجعون — بداح بن طلال الفغم MBS (@ltbdah) 29 сентября 2019 г.

ولفت ذات الحساب الذي يقول صاحبه إنه ابن أخ الفقيد إلى أن عمّه "قتل حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما (غدرا) وذلك مساء يوم أمس السبت".

رحم الله عمي اللواء عبدالعزيز بداح الفغم بعد مقتله حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما (غدرا) وذلك مساء يوم امس السبت



الحمدلله

رجل تشرف بخدمة وطنه وملوكه عن قرب والشرف لنا جميعا بعد ذلك

انا لله وانا اليه راجعون — بداح بن طلال الفغم MBS (@ltbdah) 29 сентября 2019 г.

يذكر أن وسم "عبد العزيز الفغم" كان بين الأكثر تداولا في السعودية صباح اليوم، بعد انتشار خبر مقتله.

المصدر: "تويتر"