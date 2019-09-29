 
مباشر

مقتل حارس الملك السعودي يشعل "تويتر"

أخبار العالم العربي

مقتل حارس الملك السعودي يشعل
Screenshot/ Youtube
عبد العزيز الفغم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgry

أثار خبر مقتل الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك السعودي اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، عاصفة من المواساة ورسائل التعزية نشرها ناشطون سعوديون على "تويتر".

ونشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، تغريدة قال فيها: "رحمك الله يا بطل... عشر سنوات لم أر فيها منك إلا كل خير وإخلاص... كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض... أنا غير مستوعب أنني لن أراك بعد اليوم!".

وقال المغرد محمد بن سلطان آل سعود إن "اللواء عبد العزيز الفغم سيظل اسمه محفورا في سجل الوطن، وسيبقى في أذهان المخلصين ما دامت الحياة باقية".

وأشار حساب بداح بن طلال الفغم، إلى أن "التعازي في المرحوم بأذن الله عبد العزيز الفغم تستقبل في منزل جدي بداح بن عبد الله الفغم في الرياض، وذلك يوم الثلاثاء والأربعاء من الساعة 5 عصرا إلى الساعة 9 مساء".

ولفت ذات الحساب الذي يقول صاحبه إنه ابن أخ الفقيد إلى أن عمّه "قتل حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما (غدرا) وذلك مساء يوم أمس السبت".

يذكر أن وسم "عبد العزيز الفغم" كان بين الأكثر تداولا في السعودية صباح اليوم، بعد انتشار خبر مقتله.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شقة "إيبستين" في باريس.. ماذا تحتوي "شقة الأسرار"؟